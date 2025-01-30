Политолог Гусев советует не ждать сенсаций в материалах о жене Макрона

Журналистка из США Кэндис Оуэнс заявила о намерении раскрыть информацию, согласно которой супруга президента Франции Эммануэля Макрона якобы родилась мужчиной. Публикация материалов запланирована на 30 января.

Но сенсационных разоблачений ждать не стоит, считает доктор политических наук Александр Гусев. В комментарии для «Абзаца» он отметил, что французские спецслужбы не допустят утечки подобной информации, если она действительно существует.

«Конечно, никаких сенсаций не будет, потому что всё скрыто за семью печатями. Даже если это правда, французские спецслужбы не дадут этим сведениям просочиться. К тому же сам Макрон в этом не заинтересован. Подобные слухи часто появляются в медиапространстве — например, ранее распространялись похожие теории о бывшей первой леди США Мишель Обаме, но они так и не нашли подтверждения», — пояснил эксперт.

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Гусев также напомнил, что в 2025 году во Франции пройдут президентские выборы. Однако, по его мнению, подобные истории не окажут значительного влияния на рейтинг Макрона, поскольку основные вызовы для него связаны с внутренними проблемами страны.