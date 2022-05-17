Политолог Баширов высказался о риске ядерного удара по Смоленску

Бывший председатель Совета министров Луганской Народной Республики, политолог Марат Баширов оценил шансы ядерного удара по Смоленску, пишет Общественная служба новостей.

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Собеседник считает, что такая вероятность равна нулю. Также маловероятны удары по Крыму и территориям ЛНР и ДНР.

«Ядерные удары – это не развязывание войны, это уничтожение. Цель любой войны – это победа, а здесь не будет ни победителей, ни проигравших», — пояснил Баширов.

Политолог призвал коллег быть очень осторожными в теме ядерного оружия.