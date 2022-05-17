Политолог Баширов высказался о риске ядерного удара по Смоленску

Бывший председатель Совета министров Луганской Народной Республики, политолог Марат Баширов оценил шансы ядерного удара по Смоленску, пишет Общественная служба новостей.
Собеседник считает, что такая вероятность равна нулю. Также маловероятны удары по Крыму и территориям ЛНР и ДНР.
«Ядерные удары – это не развязывание войны, это уничтожение. Цель любой войны – это победа, а здесь не будет ни победителей, ни проигравших», — пояснил Баширов.
Политолог призвал коллег быть очень осторожными в теме ядерного оружия.