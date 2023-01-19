Поликлиника больницы № 4 в Рязани полностью перешла на электронные больничные

В поликлинике больницы № 4 города Рязани больничные листы оформляются только в электронном формате. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Рязанской области.

Медицинское учреждение стало одним из первых в регионе, где начали вводить электронные листки нетрудоспособности (ЭЛН). Работа велась с 2017 года.

Переход осуществлялся поэтапно. Теперь выдаются только электронные больничные.

Документ не нужно распечатывать, отправлять по почте или курьерскими службами, относить куда-либо лично. Процесс расчета и оплаты ЭЛН тот же, что и для бумажных.

Информация хранится в Фонде соцстраха, что исключает подделки, возможность кражи личных данных пациентов.