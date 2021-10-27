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Среда, 27 октября, 2021
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Полиция задержала подозреваемого в убийстве московского банкира, его жены и сына

Александр Ильин
Изображение Anja🤗#helpinghands#stayathome #solidarity#stays healthy🙏 с сайта Pixabay

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Полиция установила личность мужчины, который подозревается в убийстве бывшего топ-менеджера «Смоленского банка» Михаила Яхонтова, его жены и сына. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. 

По данным Telegram-канала «Shot», предполагаемым убийцей оказался бывший бизнес-партнёр Яхонтова. Его смогли отследить по дорожным камерам на территории Белоруссии. 

По предварительным данным, мужчина после совершения преступления прошёл 4 км по городу до проспекта Вернадского и вызвал оттуда такси. После он направился к площади трёх вокзалов. 

Напомним, тела 57-летнего банкира, его 39-летней жены и 8-летнего сына с признаками насильственной смерти нашли во вторник, 26 октября, в квартире в Москве. 

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