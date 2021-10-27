Полиция задержала подозреваемого в убийстве московского банкира, его жены и сына

Полиция установила личность мужчины, который подозревается в убийстве бывшего топ-менеджера «Смоленского банка» Михаила Яхонтова, его жены и сына. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным Telegram-канала «Shot», предполагаемым убийцей оказался бывший бизнес-партнёр Яхонтова. Его смогли отследить по дорожным камерам на территории Белоруссии.

По предварительным данным, мужчина после совершения преступления прошёл 4 км по городу до проспекта Вернадского и вызвал оттуда такси. После он направился к площади трёх вокзалов.

Напомним, тела 57-летнего банкира, его 39-летней жены и 8-летнего сына с признаками насильственной смерти нашли во вторник, 26 октября, в квартире в Москве.