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Понедельник, 16 августа, 2021
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Полиция задержала мужчину, столкнувшего человека с балкона

7info
Полиция задержала мужчину, столкнувшего человека с балкона
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В городе Когалым Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) задержали мужчину, столкнувшего с балкона знакомого. Об этом, со ссылкой на региональное УМВД, сообщает РИА Новости.

Видео с моментом происшествия появилось в социальной сети.

Сообщается, что ЧП произошло накануне. Делом занимается следственный комитет.

РЕН ТВ сообщает, что мужчины выпивали. Виновник утверждает, что его товарищ решил залезть на балкон «повыпендриваться». По словам задержанного, он пытался затащить друга обратно, но тот полетел вниз.

Упавший выжил, сейчас он в коме в реанимации местной больницы.

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