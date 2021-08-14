Полиция разыскивает очевидцев двух ДТП

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Следственное управление УМВД России по Рязанской области разыскивает очевидцев двух происшествий.

21 июня на 190-м километре трассы М-5 произошло столкновение «Вольво» с полуприцепом и «Рено Сандеро». Всё случилось приблизительно в 19.40. В ДТП пострадала 75-летняя женщина.

19 марта приблизительно в 13.23 у дома 52 по улице Октябрьская рязанка на «Хендэ» сбила 82-летнюю женщину. Она переходила дорогу не по пешеходному переходу.

Просьба ко всем, кто располагает какой-либо информацией по данному ДТП, обращаться по телефонам (4912)29-97-56, (4912)44-46-08 или по адресу: улица Фирсова, дом 12 корпус 1.