Полицейские разыскивают очевидцев ДТП в Рязани с двумя пострадавшими

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Рязанские полицейские разыскивают очевидцев ДТП с двумя пострадавшими. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла 8 января 2021 года примерно в 23:26. Два автомобиля столкнулись возле дома №1 по Заводскому проезду. 23-летний рязанец за рулем ВАЗ-2107 при повороте налево врезался в BMW 528 под управлением 31-летнего мужчины.

— В результате происшествия водители автомобилей получили травмы. Пострадавшим оказана медицинская помощь, — говорится в сообщении.

Если Вы стали очевидцем данного происшествия или располагаете информацией по факту ДТП, обратитесь в Отдел №4 Следственной части УМВД по Рязанской области по адресу: г. Рязань, ул. Фирсова, д. 12, корп. 1 или по телефону 29-74-99.