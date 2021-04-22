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Четверг, 22 апреля, 2021
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Полицейские прикрыли наркопритон в рязанском Олимпийском городке

Елена Лобанова
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В Олимпийском городке в Рязани полицейские обнаружили наркопритон. Местный житель принимал гостей в своей квартире. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД. 

Правоохранители установили, что в одном из домов в Олимпийском городке употребляют наркотики. 33-летний житель Рязанской области организовал притон в собственной квартире. Время от времени в гости к мужчине приходили другие зависимые люди.

В квартире оперативники нашли предметы со следами синтетических наркотиков. 

В отношении злоумышленника возбуждены уголовные дела ч.1 ст.232 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

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