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Вторник, 15 июня, 2021
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Полицейские под Курском спасли ребёнка, которого чуть не задушил пьяный мужчина

7info7
Фото: Pixabay
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В Курской области полицейские спасли ребёнка, которого едва не задушил пьяный мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Инцидент произошёл в ночь на 12 июня в селе Большое Долженково. 24-летний мужчина, находясь рядом с ребёнком, решил убить его. Он начал душить двухлетнего малыша. Прибывшие на место правоохранители потребовали злоумышленника отпустить ребёнка, однако тот продолжил его душить.

Сотрудникам полиции пришлось применить к мужчине физическую силу. Малолетний пострадавший был в итоге освобождён.

На злоумышленника завели уголовное дело, его заключили под стражу. По делу проводятся следственные мероприятия.

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