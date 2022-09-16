Полицию просят разобраться с уничтожением молодых деревьев на Куйбышевском шоссе

Материалы об уничтожении молодых деревьев в районе Куйбышевского шоссе и электрической подстанции «Лихачево» в Рязани направят в правоохранительные органы. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Неизвестные незаконно использовали муниципальный земельный участок. Тяжёлая техника и строительный грунт уничтожили 600 молодых саженцев сосны. Деревья были куплены в качестве компенсации АО «Рязань МАЗсервис» и высажены в мае 2022 года при участии представителей мэрии Рязани и депутатов гордумы.

Администрация города просит полицию разобраться и установить виновных.

Ранее сообщалось об уничтожении 200 саженцев и появлении на участке таблички с надписью «частная территория».

Видео об уничтожении деревьев опубликовал депутат гордумы Алексей Захаров.