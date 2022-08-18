Полиция завела дело после избиения мальчика на улице в Новосибирске

Полицейские в Новосибирске возбудили уголовное дело по факту избиения 10-летнего мальчика на улице, ранее поручение об этом дал председатель СК России Александр Бастрыкин.

По данным ГУМВД по Новосибирской области, 12 августа поступило сообщение об уличном конфликте между несовершеннолетними в Октябрьском районе Новосибирска. В результате драки пострадавший мальчик 2012 года рождения был доставлен в больницу. Полицейские опросили его и его мать.

«По данному факту сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 116 УК РФ „Побои“. Проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего и розыск лиц, причастных к противоправному деянию», — говорится в сообщении.

В полиции также сообщили, что в апреле этого года в полицию уже поступало сообщение об избиении этого ребенка и тогда обидчика удалось установить. Матери пострадавшего выдали направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы для определения степени тяжести причиненного вреда здоровью сына «однако гражданкой данная процедура была проигнорирована», в результате чего было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела.

В минувшую среду глава СК России после появления в социальных сетях сообщения о намерении граждан обратиться к руководству СК России в связи с избиением 10-летнего ребенка другими детьми дал поручение возбудить уголовное дело. По данным некоторых СМИ, мальчик якобы вступился за другого ребенка, у которого возник конфликт с агрессивными подростками, но его избили, и мальчик попал в больницу с сотрясением мозга.

По данным СМИ, инцидент произошел 12 августа рядом с парковкой у ГПНТБ. По словам родительницы, её сын вступился за другого ребёнка, к которому пристали агрессивные подростки. Нападавшие — дети цыганской внешности.