Пятница, 4 октября, 2024

Полиция задержала рязанца, порезавшего прохожего в Дашково-Песочне

Автор: Валерия Мединская

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В Рязани патрульные полицейские задержали мужчину, который порезал прохожего в сквере на улице Новосёлов. Подробности происшествия обнародовали в пресс-службе Управления МВД по региону.

4 октября около 12.35 в сквере «Октябрь» неизвестный нанёс ножевые ранения местному жителю. На место выехал наряд полиции. Правоохранители обследовали сквер, прилегающую к нему территорию. Во дворе дома они задержали мужчину, подходящего по ориентировке. Рязанец был пьян. Выяснилось, что ножевые ранения он нанёс пострадавшему во время словесного конфликта.

— Злоумышленник доставлен для разбирательства в отдел МВД России по Октябрьскому району города Рязани, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, — говорится в сообщении.

Вместе с тем получившего ранения мужчину госпитализировали.

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