Полиция задержала 46-летнюю рязанку за организацию проституции

Рязанская полиция задержала 46-летнюю местную жительницу, которая причастна к организации занятия проституцией. Кроме того, она координировала действия нескольких женщин по предоставлению интимных услуг, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Установлено, что женщина имеет отношение к организации противоправной деятельности 9 рязанок в возрасте от 18 до 40 лет. Ранее её уже привлекали к ответственности за аналогичные преступления.

В полиции возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.241 УК РФ. Злоумышленнице грозит до 5 лет лишения свободы.