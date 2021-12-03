2 C
Рязань
Пятница, 3 декабря, 2021
spot_img
На главнуюНовости Рязани

Полиция задержала 46-летнюю рязанку за организацию проституции

Александр Ильин
Фото: УМВД России по Рязанской области

Рязанская полиция задержала 46-летнюю местную жительницу, которая причастна к организации занятия проституцией. Кроме того, она координировала действия нескольких женщин по предоставлению интимных услуг, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Установлено, что женщина имеет отношение к организации противоправной деятельности 9 рязанок в возрасте от 18 до 40 лет. Ранее её уже привлекали к ответственности за аналогичные преступления. 

В полиции возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.241 УК РФ. Злоумышленнице грозит до 5 лет лишения свободы. 

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту [email protected]

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

396ФанатыМне нравится
2,844ЧитателиЧитать
1,515ЧитателиЧитать
spot_img