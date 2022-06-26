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Воскресенье, 26 июня, 2022

Полиция в Рязани задержала подозреваемого в краже барсетки с 180 тысячами рублей

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Татьяна Проводина

Полиция в Рязани задержала подозреваемого в краже барсетки с 180 тысячами рублей

https://www.pexels.com/ru-ru/photo/6266773/

Уголовное дело возбуждено по статье о краже, – сообщает МВД.

25-летний житель Рязанского района сообщил полицейским о пропаже барсетки с 180 тысячами рублей. Мужчина обнаружил пропажу барсетки через несколько минут после того, как припарковал свою машину. Предположительно, сумка упала и кто-то забрал её.

Сотрудники угрозыска по Рязанской области с коллегами из отделов МВД по Октябрьскому и Советскому районам Рязани провели опрос местных жителей. Удалось составить описание автомобиля, на котором скрылись двое подозрительных мужчин.

Вскоре выяснилось, что к краже причастен ранее судимый за разбойное нападение 26-летний житель города. Его нашли и задержали, около половины похищенных средств было изъято.

Санкция статьи о краже предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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