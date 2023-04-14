Полиция в Рязани изъяла у закладчицы свыше 300 граммов наркотиков

Сотрудники УНК УМВД по Рязанской области задержали в Рязани 39-летнюю женщину, распространявшую запрещённые вещества через закладки.

Оперативники установили личность и местонахождение предполагаемой злоумышленницы, а позже остановили её на улице Советской Армии и провели личный досмотр. Выяснилось, что женщина скиталась по съёмным квартирам и имела при себе рюкзак и сумки. В личных вещах подозреваемой полицейские нашли свёртки с 290 граммами гашиша и 36 граммами производного N-метилэфедрона.

Кроме того, на улице Новосёлов оперативники также нашли сделанную женщиной закладку с «синтетикой».

Предварительно, ранее подозреваемая жила на юго-западе России и работала в цирке-шапито. Несколько лет назад она приехала на гастроли в Рязань и решила остаться здесь жить. Недавно женщина решила улучшить своё материальное положение и сменила легальную работу на криминальный промысел.

Следственный отдел по Октябрьскому району Рязани возбудил уголовное дело по статье о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере.

По ходатайству следователя суд заключил подозреваемую под стражу.