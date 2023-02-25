Суббота, 25 февраля, 2023
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Полиция устроила облаву на подростков в торговом центре в Москве

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Сотрудники полиции устроили облаву на подростков в одном из торговых центров в Москве, сообщил телеграм-канале «Подъем».

По информации издания, причиной задержаний стала массовая драка школьников, которая произошла несколько дней назад в этом же здании.

Предварительно установлено, что речь идет о неформальной группе подростков – так называемой «ЧВК Редан». Молодые люди выступают против футбольных фанатов, лиц неславянской внешности и националистов.

Судя по опубликованной в Сети фотографии, подростки носят клетчатые штаны и предметы одежды с пауками и цифрой 4 на спине. Их вдохновили образы героев аниме «Hunter x Hunter».

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