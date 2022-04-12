Полиция Рязани ищет очевидцев смертельной аварии на улице Новоселковской

Следственное управление УМВД России по Рязанской области ищет очевидцев ДТП на улице Новоселковской, в котором погиб 23-летний парень, сообщает пресс-служба полиции.

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Авария случилась 21 января 2022 года, около 23:15, в Рязани вблизи дома 44/56 по улице Новоселковской.

Автомобиль Opel Zafira под управлением 30-летнего рязанца сбил 23-летнего местного жителя, который, по предварительной информации, шёл во встречном направлении по проезжей части.

От полученных травм пешеход скончался.

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«Просьба ко всем, кто располагает какой-либо информацией по данному факту ДТП, обращаться по телефону (4912)44-46-08 или по адресу: г. Рязань, ул. Фирсова, д. 12 корпус 1», — говорится в сообщении полиции.