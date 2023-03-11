Полиция раскрыла кражи денег с банковских карт жительниц Рязани и Касимова

Сотрудники полиции задержали подозреваемых в краже денег с банковских карт жительниц Рязани и Касимова. Подробности сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В Рязани с потерянной карты 22-летней студентки неизвестный успел снять на покупки в магазинах более 7 тысяч рублей до того, как девушка успела заблокировать её. В Касимове 35-летняя женщина лишилась аналогичным способом 2700 рублей.

Правоохранители, опросив сотрудников магазинов, в которых оплачивались покупки, вычислили подозреваемых. Ими оказались неработающие 36-летний рязанец и 44-летний житель Касимова. Полицейские задержали мужчин.