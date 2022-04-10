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Воскресенье, 10 апреля, 2022

Полиция проводит проверку после наезда на пенсионерку Рязани

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Полиция проводит проверку после наезда на пенсионерку Рязани

7info

Госавтоинспекция проводит проверку наезда на пенсионерку в Рязани, сообщила пресс-служба ведомства.

— По данному факту проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, — говорится в сообщении.

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ДТП случилось утром 10 апреля во дворе дома № 24 корпус 1 по улице Бирюзова.

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