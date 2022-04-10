Полиция проводит проверку после наезда на пенсионерку Рязани

Госавтоинспекция проводит проверку наезда на пенсионерку в Рязани, сообщила пресс-служба ведомства.
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ДТП случилось утром 10 апреля во дворе дома № 24 корпус 1 по улице Бирюзова.
Госавтоинспекция проводит проверку наезда на пенсионерку в Рязани, сообщила пресс-служба ведомства.
ДТП случилось утром 10 апреля во дворе дома № 24 корпус 1 по улице Бирюзова.
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