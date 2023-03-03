Полиция проводит проверку после конфликта водителей легковушки и «скорой»

Полиция проводит проверку по факту конфликта водителей легкового автомобиля и «скорой», который произошёл на улице Зубковой 3 марта.

Как сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Рязанский области, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Напомним, всё случилось приблизительно в 10.20. Водитель Hyundai Solaris не пропустил «скорую», матерился и даже пытался устроить драку. Очевидцы вызвали на место происшествия сотрудников ГИБДД, но дебошир уехал до приезда полицейских.