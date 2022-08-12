Полиция проверит рязанского маршрутчика, высадившего пассажиров посреди дороги

Сотрудники Госавтоинспекции проведут проверку после появления видео с маршруткой, водитель которой высадил пассажиров прямо посреди дороги. Об этом сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

— Действиям водителя маршрутного транспортного средства будет дана правовая оценка, — говорится в сообщении.

Видео возмущённого пользователя опубликовала в пятницу, 12 августа, группа «Подслушано у Водителей Рязани #ПУВР». Инцидент произошёл на проезде Шабулина.

Автор поста считает, что водителю «стало лень заезжать в карман для высадки и посадки пассажиров». Запись он отправил в ГИБДД.

Видео: vk.com/voditelrzn62