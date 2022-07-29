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Полиция проверила здание Избиркома в Рязани

Сотрудники полиции, кинолог с собакой проверили здание Избирательной комиссии Рязанской области на улице Полонского в Рязани. Об этом РИА «7 новостей» сообщил информированный источник.

Опасных предметов, веществ не обнаружено.

Ранее телеграм-канал «Усы Куракиной» сообщил, что было получено электронное письмо с сообщением о том, что в кондиционер избирательной комиссии залито отравляющее вещество.

Телегам-канал «аТипичная Рязань» пишет, что сейчас силовики проверяют школу № 7 по аналогичной причине.

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