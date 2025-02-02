Полиция предупредила о фишинговой атаке от имени Ozon

Российская полиция предупредила о фишинговой атаке, которую злоумышленники проводят от имени OZON. Соответствующий пост опубликовал телеграм-канал «Вестник киберполиции России».

В качестве приманки используется предложение получить промокод на 10 000 рублей в честь дня рождения. Для этого требуется связаться с «личным менеджером» через WhatsApp.

Для большей убедительности мошенники разместили надпись «WhatsApp© Secured authentication».

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Если человек перейдёт в мессенджер и воспользуется предложенными инструкциями, преступники получают доступ к конфиденциальным данным и учётной записи пользователя.

Ранее сообщалось, что выявлен очередной вариант мошеннической схемы «фэйковый работодатель».

Мошенники представляются владельцами пункта выдачи заказов популярных маркетплейсов и публикуют объявления о поиске сотрудников.

Откликнувшегося человека приглашают пройти собеседования в WhatsApp, во время которого выясняют, какая у него модель телефона. Преступников интересуют только пользователи Android.