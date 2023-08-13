Третий обвиняемый в избиении ветерана спецоперации в Забайкальском крае сдался полиции, пишет телеграм-канал SHOT.

Речь идет о 43-летнем безработном Иване Зырянове. По словам источника, он сбежал из дома с ружьем после того, как поднялся шум вокруг зверского избиения военного.

Инцидент произошел 6 августа. Тогда трое приятелей напали на двух ветеранов спецоперации, в том числе героя Михаила Таксина, потерявшего ногу в бою.

Злоумышленники срывали с бойцов награды и кричали, что «ветеранов надо убивать». Таскина госпитализировали с черепно-мозговой травмой, сотрясением и перелом носа. Через два дня задержали двоих нападавших. Их уже арестовали.