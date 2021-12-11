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Суббота, 11 декабря, 2021
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Полиция поймала рязанку с тремя видами синтетических наркотиков

Александр Ильин
Фото: УМВД России по Рязанской области

На Касимовском шоссе Рязани полиция задержала 32-летнюю безработную местную жительницу, в отношении которой имелись сведения о причастности к незаконному обороту наркотиков, сообщает пресс-служба УМВД России по региону. 

В автомобиле Kia Rio, которым управляла девушка, и при её личном досмотре правоохранители нашли два пакетика с порошкообразным веществом — производным N-метилэфедрона.

В квартире подозреваемой обнаружили синтетический гашиш, МДМА («экстези»), приспособление для употребления наркотиков. Всего было изъято 5 граммов незаконных веществ. 

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Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (Незаконное приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере). Девушке грозит до 10 лет лишения свободы. 

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