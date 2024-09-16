Понедельник, 16 сентября, 2024

Полиция подтвердила гибель 37-летнего пешехода в Дядькове

Автор: Кристина Аманн

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Пресс-служба регионального УМВД России по Рязанской области подтвердила гибель 37-летнего пешехода в селе Дядьково Рязанского района. Напомним, о трагедии ранее стало известно из соцсетей.

ДТП произошло 15 сентября, примерно в 20:20, у дома № 60 по улице Большой, прямо на пешеходном переходе. По предварительной информации, за рулем автомобиля «Ягуар», который и наехал на пешехода, был 29-летний рязанец.

Пешеход скончался на месте ДТП. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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