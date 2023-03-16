Четверг, 16 марта, 2023
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Полиция объявила вознаграждение за помощь в раскрытии гибели новорождённой

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Изображение Evgeny GoTown.ru с сайта Pixabay

В Мордовии МВД объявило вознаграждение в 250 тысяч рублей за помощь в раскрытия преступления в отношении новорождённой. Об этом сообщает официальный сайт ведомства.

Труп девочки с гнилостными изменениями найден около школы № 10 в Саранске 17 марта 2020 года. До сих пор мать младенца не установлена.

Людей, которые обладают нужной информацией, просят обращаться по телефонам: 47-77-71, 29-84-03 или 29-77-01.

Деньги обещают выплатить после проверки сведений.

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