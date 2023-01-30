Полиция изъяла в Рязанской области немаркированные сигареты почти на 4,5 млн рублей

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД с коллегами из МО МВД Сасовский нашли и изъяли крупную партию немаркированных сигарет в городе Сасово.

Полицейские выяснили, что 63-летний индивидуальный предприниматель через свой торговый объект в Сасово сбывает немаркированные сигареты известных зарубежных и отечественных марок. Ранее мужчина был судим за мелкое взяточничество.

В торговой точке и личном гараже подозреваемого оперативники нашли и изъяли свыше 40 тысяч пачек сигарет на общую сумму 4 миллиона 472 тысячи рублей.

По предварительным данным, злоумышленник приобрел партию немаркированной табачной продукции, подлежащей обязательной маркировке специальными акцизными марками, и реализовывал в своём торговом объекте, который представляет собой небольшую оптовую базу.

Нелегальный товар продавался мелким оптом по цене на 30-40% ниже рыночной и пользовался спросом у обычных покупателей и у представителей магазинов шаговой доступности.

Следователь СО МО МВД Сасовский возбудил уголовное дело по статье «Приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и продажа немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершённые в особо крупном размере».

Подозреваемому грозит лишение свободы до 6 лет. Ведётся расследование.