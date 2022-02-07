Полиция ищет свидетелей трагического ДТП в Рязани

Сотрудники полиции разыскивают очевидцев трагического ДТП, случившегося в Рязани 30 января, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В 19.50 на 185-м километре трассы М5 «Урал» 70-летний водитель не справился с управлением автомобилем «Лада Гранта», допустил столкновение с «Рено Меган» под управлением 36-летней женщины.

Водитель «Гранты» госпитализирован, 72-летняя пассажирка погибла.

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Всех, обладающих информацией, просят обращаться по телефону (4912)44-46-08, или по адресу: г. Рязань, ул. Фирсова, д. 12 корпус 1.