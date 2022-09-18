Полиция ищет садиста, который разделывал живого лося топором после ДТП на Урале

Сотрудники полиции разыскивают мужчину, который пытался разделать еще живого лося после ДТП в Первоуральске, пишет E1.RU.

Инцидент произошел вечером 17 сентября недалеко от Новомосковского тракта. По предварительной версии, животное неожиданно для водителя выбежало на трассу, в результате чего произошло столкновение. После этого свидетель аварии вышел из машины и набросился на зверя с топором.

«Пассажир вышел с топором и направился к лосю со словами: «Не пропадать же мясу». На мои просьбы прекратить не реагировал», – сообщил пассажир пострадавшего авто.

В полиции начали проверку обстоятельств этого происшествия.