Полиция ищет очевидцев наезда на пешехода в Рыбном

Следственным управлением УМВД России по Рязанской области устанавливаются очевидцы происшествия:

03 сентября 2021 года, примерно в 21:22, в городе Рыбное вблизи дома №1 по улице Вокзальной, 48-летний местный житель, управляя автомобилем «ПЕЖО», по предварительной информации, совершил наезд на пешехода — 35-летнего мужчину.

В результате происшествия пешеход получил травмы. Пострадавшему оказана медицинская помощь.

Просьба ко всем, кто располагает какой-либо информацией по данному факту ДТП, обращаться по адресу: г. Рыбное, пл. Ленина, д.26 или по телефону 8(49137)5-14-84.