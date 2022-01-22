Полиция ищет очевидцев ДТП с пострадавшим мотоциклистом

Рязанская полиция просит откликнуться очевидцев ДТП на трассе «Спас-Клепики – Рязань», где пострадал 35-летний мотоциклист, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Авария случилась 17 июля 2021 года, около 20:20, на 63-м километре автодороги «Спас-Клепики – Рязань».

Предварительно, 24-летний водитель на Kia Rio не предоставил преимущество проезда и столкнулся с мотоциклом «Дакар» под управлением 35-летнего жителя поселка Варские.

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В результате ДТП мотоциклиста с травмами доставили в больницу.