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Суббота, 22 января, 2022
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Полиция ищет очевидцев ДТП с пострадавшим мотоциклистом

Александр Ильин

Рязанская полиция просит откликнуться очевидцев ДТП на трассе «Спас-Клепики – Рязань», где пострадал 35-летний мотоциклист, сообщает пресс-служба УМВД России по региону. 

Авария случилась 17 июля 2021 года, около 20:20, на 63-м километре автодороги «Спас-Клепики – Рязань». 

Предварительно, 24-летний водитель на Kia Rio не предоставил преимущество проезда и столкнулся с мотоциклом «Дакар» под управлением 35-летнего жителя поселка Варские. 

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В результате ДТП мотоциклиста с травмами доставили в больницу. 

«Просьба ко всем, кто располагает какой-либо информацией по данному факту ДТП, обращаться по телефону (4912)44-46-08 или по адресу: г. Рязань, ул. Фирсова, д.12 корпус 1», — говорится в сообщении.  

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