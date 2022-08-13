Полиция ищет очевидцев ДТП на Московском шоссе Рязани

Рязанская полиция просит откликнуться очевидцев ДТП напротив Центрального автовокзала. Сообщение опубликовал сайт регионального УМВД.

11 июля в 21.15 напротив дома № 12Б на Московском шоссе произошло столкновение автомобиля «Шевроле Кобальт», под управлением 27-летнего мужчины, и «Киа Рио» 27-летнего рязанца.

Травмы в аварии получили водитель, пассажир и две пассажирки.

Граждан, располагающих информацией о ДТП, просят звонить по номеру: (4912)44-46-08, обращаться лично по адресу: Рязань, улица Фирсова, 12 корпус 1, кабинет № 12.

Опубликовано видео момента ДТП.