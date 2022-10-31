Полицейский получил 4 года колонии за удар женщины электрошокером

В Тульской области суд вынес обвинительный приговор оперуполномоченному угрозыска ОМВД России по Узловскому району. Подробности сообщила пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета России.

В октябре 2021 года полицейский в служебном кабинете превысил должностные полномочия, применив электрошокер в отношении женщины, вызванной в отдел для разбирательства по факту совершения хулиганских действий.

Экс-полицейский, когда следователи готовились предъявить обвинение, сбежал. Права, бегал недолго — мужчину задержали в кратчайшие сроки.

Суд признал оперативника виновным, назначив 4 года колонии общего режима. Также осуждённому запрещено в течение 3 лет занимать определённые должности.

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