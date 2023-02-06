Полицейский патруль задержал рязанца с крупной партией наркотика

Сотрудники отдельного батальона ППСП УМВД по Рязанской области задержали жителя Рязани с наркотическим веществом в крупном размере. Подробности привели в региональном главке МВД.

4 февраля патрульные на улице Новой в областном центре заметили подозрительного прохожего. При виде патрульной машины мужчина средних лет забеспокоился и ускорил шаг. Правоохранители остановили гражданина. В ходе беседы по некоторым признакам стражи порядка предположили, что он может быть причастен к незаконному обороту наркотиков.

На место прибыли сотрудники УНК УМВД по Рязанской области. При личном досмотре у 37-летнего рязанца изъяли колбы и пакетик с кристаллическим веществом. Экспертиза показала, что это мефедрон массой 3,4 грамма.

Следователь ОМВД по Советскому району Рязани возбудил уголовное дело по статье о незаконных приобретении, перевозке и хранении наркотических средств в крупном размере без цели сбыта.