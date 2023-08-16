Полицейские закрыли наркопритон в Дядьково

В одном из домов на улице Зеленой 25-летний рязанец организовал наркопритон.

Полицейские установили, что в одной из многоэтажек на улице Зеленая в селе Дядьково систематически собираются молодые люди, в основном, девушки. Хозяин квартиры – 25-летний рязанец – начал употреблять наркотики несколько месяцев назад и с радостью приглашал к себе домой знакомых, если те были готовы поделиться с ним запрещенными веществами. Предпочтение мужчина отдавал девушкам и звал к себе только их.

Как сообщает пресс-служба регионального МВД, когда оперативники зашли в квартиру для проверки, то обнаружили в ней не только хозяина, но и 24-летнюю рязанку, вместе с которой они употребляли наркотики, предположительно синтетические.

Парня и девушку задержали.