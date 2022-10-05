Среда, 5 октября, 2022
Татьяна Проводина

Полицейские задержали возле села Заборье двух мужчин с мешками каннабиса

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Фото с сайта УМВД по Рязанской области

Сотрудники полиции в Рязанском районе задержали двух мужчин с крупной партией марихуаны. Подробности раскрыли в областном управлении МВД.

Незаконную деятельность по обороту растительных наркотиков пресекли сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД по Рязанской области с коллегами из ОМВД по Рязанскому району.

40-летний житель Солотчи с 37-летним приятелем из Рязани разбили в укромном месте возле села Заборье делянку и вырастили кусты конопли. На днях злоумышленники приехали в Заборье и, оставив машину на окраине села, собрали криминальный урожай. Вернувшись к машине с мешками с каннабисом, они были задержаны оперативниками.

По данным лабораторного исследования, изъято 477 граммов марихуаны и 6 килограммов 345 граммов заготовленной конопли. В доме жителя Солотчи нашли ещё 32 грамма марихуаны и 41 грамм конопли.

Уголовные дела против злоумышленников возбуждены по ч. 2 ст. 228 УК РФ. Им грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Полицейские задержали возле села Заборье двух мужчин с мешками каннабиса
Полицейские задержали возле села Заборье двух мужчин с мешками каннабиса

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