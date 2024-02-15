Полицейские задержали мужчину, который напал с пистолетом на водителя автобуса

Рязанские полицейские задержали мужчину, который угрожал водителю автобуса пистолетом.

Сообщение о том, что в одном из коммерческих автобусов Рязани пассажир напал на водителя с пистолетом появилось в СМИ 15 февраля. Происшествие случилось в ночь на 11 февраля. Водитель смог дать отпор нападающему и обратился в полицию.

УМВД России по Рязанской области раскрыло подробности инцидента. Водителем оказался 59-летний житель Рязани, конфликт произошел в Московском районе города.

Нападающий – мужчина 43 лет – был пьяным. Рязанец заснул и пропустил свою остановку. Водитель ехал на конечную остановку, когда между ним и пассажиром произошел конфликт. Мужчина приставил к голове водителя аэрозольное устройство самообороны, которое похоже на пистолет и не требует разрешения на приобретение и ношение.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по ч.1 ст.119 УК РФ (угроза убийством), по которой предусмотрено наказание в виде принудительных работ на срок до 2 лет, либо – лишение свободы на срок до 2 лет.