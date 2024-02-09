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Полицейские задержали 22-летнего мошенника, который помог украсть 1 млн у пенсионерки

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Рязанские полицейские задержали 22-летнего жителя Моршанска, который помог мошенникам украсть 1 миллион у пенсионерки. 

70-летняя жительница Шацка обратилась в полицию с сообщением о мошенничестве. Она перевела злоумышленникам миллион рублей, так как те сказали ей, что ее дочка попала в ДТП. Для передачи денег к дому пенсионерки приехал курьер. 

Оперативники установили номер машины, на которой мошенник приезжал за деньгами. К тому моменту 22-летний житель Моршанска уже успел покинуть Рязанскую область. Его нашли и задержали в соседнем регионе. 

Преступник рассказал, что нашел в интернете объявление о легком заработке. Понимая, что работа незаконная, молодой человек согласился быть курьером и забирать у обманутых людей деньги. Большую часть сумы мошенник передавал куратору, а небольшой процент оставлял себе. 

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Проводится расследование, сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области. 

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