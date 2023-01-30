Полицейские в Рязанской области в выходные дни раскрыли 28 преступлений

Сотрудники УМВД по Рязанской области за минувшие выходные в ходе рейдов пресекли 1683 административных правонарушения и раскрыли 28 преступлений.
Правоохранители выявили 21 нетрезвого водителя. 9 водителей отказались от прохождения освидетельствования, трое сели за руль в пьяном виде повторно.
Из оборота изъято 43 литра нелегального спиртного. Задержан 1 гражданин, объявленный в федеральный розыск.
Жителям и гостям Рязанской области полицейские вручили 120 памяток по профилактике мобильного мошенничества.
Рейдовые и проверочные мероприятия продолжаются.
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