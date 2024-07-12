Пятница, 12 июля, 2024

Полицейские раскрыли кражу с кладбища в Касимовском районе

Автор: 7info

Опубликовано

Изображение от wirestock на Freepik

Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Касимовский» задержали злоумышленницу, подозреваемую в краже металлической ограды с могилы на кладбище у села Китово. Подробности сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области. 

В полицию обратились жители села Китово и сообщили, что с могилы их родственника на местном кладбище похитили металлическую ограду. Местные жители недавно похоронили родственника и, навещая в очередной раз могилу, заметили пропажу чугунной ограды. Ее грубо демонтировали.

Оперативники уголовного розыска предположили, что металлическую ограду попытаются реализовать как вторсырье. Полицейские объехали ближайшие пункты приема вторсырья и нашли части похищенной ограды. Оперативники выяснили, что к краже причастна 49-летняя жительница Касимовского района.

Сотрудники полиции разыскали и задержали злоумышленницу.

По предварительной информации, 49-летняя жительница Касимовского района на собственном автомобиле специально объезжала свалки и кладбища в поисках тяжелых металлических изделий, которые она планировала сбыть как вторсырье. На кладбище у села Китово ее внимание привлекла крупногабаритная чугунная ограда. Злоумышленница оценила, что это тяжелое металлическое изделие, демонтировала и похитила ограду с могилы.

Дознаватель межмуниципального отдела МВД России «Касимовский» возбудил в отношении злоумышленницы уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

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