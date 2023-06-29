Четверг, 29 июня, 2023
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Полицейские изъяли у рязанца 243 грамма каннабиса

Татьяна Проводина
Фото с сайта УМВД по Рязанской области

Сотрудники полиции в ходе операции «Мак-2023» по пресечению распространения растительных наркотических средств изъяли крупную партию марихуаны в машине рязанца. Подробности привели в УМВД по Рязанской области.

Оперативники УНК УМВД по Рязанской области с коллегами из ОМВД по Железнодорожному району Рязани задержали на улице Черновицкой 37-летнего мужчину. Ранее он был судим за незаконный оборот наркотиков, а сейчас попал под обоснованное подозрение в этом же занятии. При личном досмотре у него изъяли два свёртка с марихуаной.

В багажнике иномарки подозреваемого правоохранители нашли два пакета, в которых находилось больше 120 свёртков с каннабисом. Общая масса изъятого наркотика – 243 грамма.

Следователь ОМВД по Железнодорожному району Рязани возбудил уголовное дело по статье о незаконных приобретении, транспортировке и хранении наркотических средств в крупном размере. Подозреваемому грозит до 10 лет заключения.

Полиция устанавливает источник происхождения наркотика и то, как фигурант намеревался им распорядиться. Ведётся расследование.

Полицейские изъяли у рязанца 243 грамма каннабиса

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