Полицейские изъяли у рязанца 243 грамма каннабиса

Сотрудники полиции в ходе операции «Мак-2023» по пресечению распространения растительных наркотических средств изъяли крупную партию марихуаны в машине рязанца. Подробности привели в УМВД по Рязанской области.

Оперативники УНК УМВД по Рязанской области с коллегами из ОМВД по Железнодорожному району Рязани задержали на улице Черновицкой 37-летнего мужчину. Ранее он был судим за незаконный оборот наркотиков, а сейчас попал под обоснованное подозрение в этом же занятии. При личном досмотре у него изъяли два свёртка с марихуаной.

В багажнике иномарки подозреваемого правоохранители нашли два пакета, в которых находилось больше 120 свёртков с каннабисом. Общая масса изъятого наркотика – 243 грамма.

Следователь ОМВД по Железнодорожному району Рязани возбудил уголовное дело по статье о незаконных приобретении, транспортировке и хранении наркотических средств в крупном размере. Подозреваемому грозит до 10 лет заключения.

Полиция устанавливает источник происхождения наркотика и то, как фигурант намеревался им распорядиться. Ведётся расследование.