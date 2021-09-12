Покупки в интернете: риски, нюансы и особые приметы мошенников

С приходи пандемии покупка товаров через интернет стала сверхпопулярной и востребованной. Онлайн-шопинг удобен, он экономит время, а на фоне массовой заболеваемости COVID-19 позволяет минимизировать небезопасные контакты.

Но модой на интернет-покупки оперативно воспользовались и мошенники. Об их нечистоплотных приемах и способах распознать обман при приобретении товаров на интернет -площадках пойдет речь в нашем небольшом обзоре.

Бренд сивой кобылы

Онлайн- аферисты часто создают поддельные или фишинговые сайты. Такие ресурсы очень похожи на официальные интернет-магазины востребованного бренда. Правда делаются они не для реализации вещей или техники, а для получения доступа к данным банковской карты посетителя, которые он вносит перед покупкой товара.

Кстати, адреса фальшивых сайтов могут на одну две буквы отличаться от оригинала. Если в наименовании интернет-странички слишком много слов, насторожитесь. Официальные ресурсы обычно имеют лаконичные названия.

Обратите внимание на детали. Если на сайте отсутствует информация о компании-производителе и очень много броских баннеров про фантастические скидки, такую страничку лучше покинуть. Не исключено ,что ее создатели — оборотистые жулики.

Если при входе на страничку всплывает окно с предупреждением «Сайт использует недостоверный сертификат» или «Небезопасное соединение» — от покупок на этой площадке лучше воздержаться..

Досье на продавца

В любом интернет-магазине должна быть информация о продавце товаров и услуг: организационно-правовая форма — ООО или ИП, наименование компании, адрес и телефон. Обладая такими сведения, вы сможете без помех вернуть или обменять товар или предъявить претензии по поводу качества.

По ОГРН, ИНН и названию компании можно узнать, существует ли вообще такой продавец. Для этого достаточно заглянуть в раздел «Проверь себя и контрагента» на сайте налоговой службы.

Если по указанным на сайте продавца телефонным номерам невозможно дозвониться, а на сообщения никто не реагирует или отвечают очень долго, скорее всего такой магазин имеет сомнительную репутацию.

Приличный интернет-магазин вряд ли попросит перечислить оплату на электронный кошелек или мобильный телефон физического лица. При таком способе расчетов вам очень сложно будет вернуть вещь в магазин или получить свои деньги назад

Распродажа для «лопухов»

На почту потенциальной жертве мошенников может прийти письмо якобы от известного бренда с каким-нибудь спецпредложением, например, поучаствовать в «суперраспродаже для избранных». Адрес отправителя, дизайн письма — очень похожи на оригинальные Заинтригованный посетитель переходит по ссылке и попадает на фишинговый сайт. Он даже может быть профессионально оформлен в стиле любимого бренда. Но покупка товаров на такой страничке может обернуться для вас серьезными финансовыми потерями и даже психологической травмой.

Иногда аферисты создаются мобильные приложения, в которых якобы аккумулируются скидки и акции брендов. Однако в этот продукт может быть включено вредоносное ПО, которое при загрузке на телефон может дать жуликам доступ к управлению мобильным банком.

Едва ли не каждую неделю возникают новые способы онлайн мошенничества. Специалисты по борьбе с киберпреступностью рекомендуют ярым поклонникам онлайн-шопинга завести для покупок в интернете пластиковую или виртуальную карту, на которую нужно будет вносить деньги прямо перед покупкой.

При таком сценарии, даже если вы наткнулись на аферистов, жулики не получат доступа к основной части ваших финансовых активов. Ну а оптимальный вариант защиты от онлайн-дельцов — использовать только проверенные интернет-площадки.