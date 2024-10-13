Покров Пресвятой Богородицы 2024: традиции и приметы праздника

14 октября православные христиане отмечают Покров Пресвятой Богородицы. В народной традиции этот день носит название Покров. С ним связано много поверий, которые дошли до наших дней.

Покров Пресвятой Богородицы 14 октября — история торжества

В основу праздника легло событие византийской истории. Столица государства Византийского тогда находилась в окружении врагов. Люди собрались в храме и долго молились о спасении. В четыре часа ночи во время всенощного бдения произошло явление Пресвятой Богородицы, которая в окружении святых шла по воздуху. Рядом с Девой Марией следовали пророк Иоанн Предтеча и апостол Иоанн Богослов. Богородица начала молиться, затем подошла к храмовому престолу, сняла платок, который покрывал Её голову, и раскрыла его над молящимися. Её покров и стал знамением о защите христиан от неприятелей. После явления Богородицы враги отступили от города.

Традиции и запреты 14 октября

14 октября запрещается работать как физически, так и умственно. Те, кто проигнорируют этот запрет, навлекут на себя огромные беды и горести.

Девушкам в этот день нельзя заниматься рукоделием. Безобидное хобби может привести к тому, что в жизни появится много проблем.

Если на Покров попросить или дать взаймы, деньги вовсе уйдут из вашей жизни.

Традиционно 14 октября в храмах возносится молитва Пресвятой Богородице. Обязательно сходите в церковь и помолитесь Богоматери. Стоит купить свечку и принести с собой домой. Её свет убережёт жилище от потрясений.

Сегодня важно угостить всех голодных блинами или пирогами. Хозяйки заранее готовили различные угощения. Для начинки использовали фрукты и овощи нового урожая. Помните, что добро и участие в этот день обязательно вернутся к вам в двойном размере.

А вот любителям охоты и рыбалки стоит отказаться на день от своих увлечений. Поход на реку или в лес может закончиться плачевно.

Нельзя на Покров отказывать сватам. Иначе девушка ещё три года не выйдет замуж.

Что означает выпавший на Покров снег?

Если на Покров выпадает снег, зима будет снежной и ветреной;

Если начала опадать дубовая листва, приближаются холода;

Если на Покров выпал снег, то будет снежно и на Дмитриевский день;

Если журавли улетели до Покрова, зима будет холодной;

Дождливый день на Покров — дождливым будет следующее лето.

Сбываются ли сны 14 октября?

Вещие сны посылаются высшими силами для предупреждения о позитивном или негативном событии, для передачи важной информации, которая может изменить судьбу. Есть поверье, что в церковный праздник Покрова Пресвятой Богородицы, отмечаемый 14 октября, большой шанс получить откровение свыше через сны. Особенно значимым будет сон, в котором к человеку приходит сама Дева Мария.