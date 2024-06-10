Показано «Открытие первой троллейбусной линии в Рязани»

Рязанский историко-архитектурный музей заповедник в официальной группе ВКонтакте познакомил подписчиков с картиной художника Ивана Михайловича Лисакова (1918–2000) «Открытие первой троллейбусной линии в Рязани», написанной в 1954 году.

Лисаков — уроженец Спасского района, родился в селе Дмитриевка. Закончил Рязанский музыкально-художественный педагогический технику.

Картины автора начали появляться на выставках с 1936 года, в 1957 году прошла первая персональная выставка художника в Рязани.

Картина, о которой рассказали сотрудники РИАМЗ, запечатлела важный для города момент: 6 ноября 1949 года был пущен первый троллейбус. Протяженность первой троллейбусной линии составляла более четырех километров — от станции Рязань-2 до Ямской заставы (ныне Театральная площадь).

Регулярно рязанские троллейбусы начали ходить уже с 12 ноября, а с 1950 года троллейбусы пустили до Дягилево.

Сейчас эту картину и другие произведения И. М. Лисакова можно увидеть на выставке «Грани сопричастности. Труд. Творчество. Человек» (6+), которая проходит в Центре науки, традиций, искусства (ЦНТИ, ул. Крупской, 17).