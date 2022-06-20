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Понедельник, 20 июня, 2022

Показан трейлер первого полнометражного фильма о Чебурашке

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Татьяна Проводина

Показан трейлер первого полнометражного фильма о Чебурашке

Kids фото создан(а) serhii_bobyk - ru.freepik.com

Кинокомпания «Централ Партнершип» представила первый тизер нового фильма, – сообщает РБК.

Режиссёром картины стал Дмитрий Дьяченко, автор хитов «О чём говорят мужчины» и «День радио».

В фильме снялись Сергей Гармаш, Ольга Кузьмина, Елена Яковлева, Фёдор Добронравов, Полина Максимова, Наталья Щукина и другие актёры.

Премьера «Чебурашки» запланирована на 1 января 2023 года.

Впервые Чебурашка появился в 1966 году как персонаж книги Эдуарда Успенского и спустя три года – на экране как герой мультфильма про Крокодила Гену и его друзей.

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