Показан трейлер первого полнометражного фильма о Чебурашке

Кинокомпания «Централ Партнершип» представила первый тизер нового фильма, – сообщает РБК.

Режиссёром картины стал Дмитрий Дьяченко, автор хитов «О чём говорят мужчины» и «День радио».

В фильме снялись Сергей Гармаш, Ольга Кузьмина, Елена Яковлева, Фёдор Добронравов, Полина Максимова, Наталья Щукина и другие актёры.

Премьера «Чебурашки» запланирована на 1 января 2023 года.

Впервые Чебурашка появился в 1966 году как персонаж книги Эдуарда Успенского и спустя три года – на экране как герой мультфильма про Крокодила Гену и его друзей.