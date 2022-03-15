Поэт Елена Корнеева приглашает рязанцев на авторский концерт «Чёрное и белое»

«Чёрное и белое» – авторский концерт Елены Корнеевой. Это незабываемое соприкосновение с двойственной природой человека: физическое тело и духовная составляющая, свет и тьма, добро и зло.

- Реклама -

Это пропитанная мистикой и любовью откровения в стихах, песнях и танце. Новый взгляд на чувственную поэзию с музыкально окрашенным фоном.

Мероприятие состоится 26 марта в культурном пространстве Fabrika» (Соборная площадь, д.21). Вход с 15.00, начало — в 16-00.

Стоимость билетов 600 руб, в день концерта — 650 руб

- Реклама -

Приобрести билеты можно по ссылке.

Возрастное ограничение 16+