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Вторник, 15 марта, 2022

Поэт Елена Корнеева приглашает рязанцев на авторский концерт «Чёрное и белое»

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Поэт Елена Корнеева приглашает рязанцев на авторский концерт «Чёрное и белое»

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«Чёрное и белое» – авторский концерт Елены Корнеевой. Это незабываемое соприкосновение с двойственной природой человека: физическое тело и духовная составляющая, свет и тьма, добро и зло.

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Это пропитанная мистикой и любовью откровения в стихах, песнях и танце. Новый взгляд на чувственную поэзию с музыкально окрашенным фоном.

Мероприятие состоится 26 марта в культурном пространстве Fabrika» (Соборная площадь, д.21). Вход с 15.00, начало — в 16-00.

Стоимость билетов 600 руб, в день концерта — 650 руб

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Приобрести билеты можно по ссылке.

Возрастное ограничение 16+

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