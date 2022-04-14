Появилось видео с извинениями мужчины, избившего рязанского водителя

В Telegram-канале «Плохие новости 18+» опубликовано видео с извинениями 25-летнего молодого человека, который избил 51-летнего водителя рязанского автобуса.

- Реклама -

По данным источника, мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, начал в автобусе высказывать оскорбления в адрес российских военных.

Позже, когда водитель попросил пассажира покинуть салон, молодой человека на него напал.

Подразделение дознания отдела МВД России по Октябрьскому району Рязани возбудило в отношении рязанца уголовное дело по статье о хулиганстве в общественном транспорте.