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Четверг, 14 апреля, 2022

Появилось видео с извинениями мужчины, избившего рязанского водителя

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Появилось видео с извинениями мужчины, избившего рязанского водителя

Александр Ильин
Кадр: "Плохие новости"

В Telegram-канале «Плохие новости 18+» опубликовано видео с извинениями 25-летнего молодого человека, который избил 51-летнего водителя рязанского автобуса

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По данным источника, мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, начал в автобусе высказывать оскорбления в адрес российских военных. 

Позже, когда водитель попросил пассажира покинуть салон, молодой человека на него напал. 

Подразделение дознания отдела МВД России по Октябрьскому району Рязани возбудило в отношении рязанца уголовное дело по статье о хулиганстве в общественном транспорте.

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