Суббота, 8 октября, 2022
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Появилось видео последствий взрыва на Крымском мосту

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Телеграм-канал Mash опубликовал видеозапись с места пожара на Крымском мосту, которому предшествовал взрыв грузовика.

На кадрах видно, что произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Автомобильное полотно буквально оказалось в море.

Спасателям удалось ликвидировать открытое горение. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Рано утром в субботу на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. В результате никто не пострадал.

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