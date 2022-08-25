Четверг, 25 августа, 2022
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Появилось видео массовой аварии в центре Рязани

Опубликовано видео момента массового ДТП около площади Победы в Рязани. Запись опубликовал очевидец в группе «Подслушано у Водителей Рязани #ПУВР».

Авария случилась около 8 часов утра 25 августа. По словам пользователя ВК, пострадали шесть автомобилей, включая маршрутку.

На записи видно, что автомобиль пытается перестроиться в другой ряд, где в это время едет другая машина. После удара она подлетает и врезается во встречный поток.

По предварительным данным Госавтоинспекции, авария обошлась без пострадавших.

Видео: Дмитрий Нефедов

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